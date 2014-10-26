На Донеччині біля ОВК №50 зібралися озброєні люди, міліція виводить спостерігачів

Біля окружної комісії перебувають озброєні люди, а міліція хоче вивести із приміщення окружкому всіх спостерігачів. Про це повідомляють спостерігачі спільної моніторингової кампанії Донецької обласної організації «Комітет виборців України» та Громадянської мережі ОПОРА.

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Як повідомляє прес-служба Громадянської мережі ОПОРА, за інформацією спостерігачів, зараз у Красноармійську, під будівлею міської ради, де розташована ОВК №50, зібралися озброєні люди. Міліція, що чергує на вході у комісію, не пускає спостерігачів, які раніше спостерігали за роботою комісії. Зараз, за словами спостерігачів, члени комісії очікують, щоб представники міліції вивели всіх спостерігачів із приміщення ОВК.

В ОПОРІ заявляють, що рішення про позбавлення права присутності спостерігачів на засідання комісії було прийняте у закритому режимі, жодних документів, які підтверджують це рішення, спостерігачам не було надано.

За словами очевидців, міліціонери заявляють, що у будь-якому випадку виведуть усіх спостерігачів із приміщення комісії.

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