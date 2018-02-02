Тернопіль підніматиме бандерівський прапор разом із синьо-жовтим у відповідь на скандальний польський закон

Одночасно із синьо-жовтим прапором обов’язково підніматимуть прапор національної революції - червоно-чорний.

У Тернополі червоно-чорний прапор ОУН підніматимуть разом з державним прапором України під час усіх урочистих та святкових заходів на державних будівлях та комунальних установах.

Таке рішення було прийняте з ініціативи міського голови Сергія Надала на сесії Тернопільської міської ради 2 лютого 2018 року як відповідь на ухвалений польським Сеймом закон про заборону пропаганди "бандерівської ідеології", йдеться у повідомленні прес-служби.

Читайте такожУ Держдумі РФ підтримали Польщу, яка ухвалила закон про заборону "бандерівської ідеології"

Очільник Тернополя зазначає, що попри ухвалення зазначеного закону, Польща й надалі залишиться партнером Тернополя.

"Цим рішенням ми демонструємо, що не дозволимо іншим країнам переписувати сторінки нашої історії. І ще раз офіційно затверджуємо на міському рівні пошану до наших Героїв і їхній вклад у боротьбу за незалежність України", - заявив Надал.

Як повідомляв УНІАН, польський Сейм і Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

У польському МЗС роз'яснили, що закон стосується тільки тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму».

Президент України Петро Порошенко вважає, що цей закон не відповідає проголошеним принципам стратегічного партнерства між двома країнами.

Держдепартамент США закликав Польщу переглянути закон. У Держдепі вважають, що закон може вплинути на польські стратегічні інтереси і відносини, зокрема й зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.

У відповідь на заяву Держдепаратмента США МЗС Польщі заявив, що закон про Інститут нацпам'яті не стосується свободи слова. У МЗС Польщі наголосили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост, а також применшення відповідальності справжніх виконавців злочину».