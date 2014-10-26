КВУ: Порівняно з президентськими виборами на заході явка впала, а на сході - виросла

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила генеральний директор програм Комітету виборців України Наталія Лінник.

«У Луганській області проголосувало орієнтовно 125 тис, у Донецькій – 390 тис виборців. Загалом у Донецькій і Луганській області за президента проголосували 200 тис. Ми вважаємо, що у тих самих умовах це є великим позитивом», – сказала Лінник.

Разом із тим вона відзначила, що у день виборів на Донбасі були зафіксована низка порушень. Зокрема в 106 окрузі Луганської області 10 виборчих дільниць вже після завершення голосування змінили голів, що може свідчити про намір сфальсифікувати результати волевиявлення на цих дільницях.

Водночас явка виборців у Львівській області становить 65%, що значно нижче, ніж на президентських виборах у травні ц. р.

Про це повідомила УНІАН виконавчий директор Львівської обласної організації Комітет виборців України Соломія Саврук.

Читайте такожЯвка склала 52,83% - дані ЦВК зі 116 округів„Явка виборців у Львівській області становить 65%, що значно нижче, ніж на президентських виборах. Це зумовлено тим, що за три дні до дня виборів третина виборців не визначились, за кого голосуватимуть”, - зазначила Саврук.

Вона також розповіла, що короткотерміновими спостерігачами їхньої організації в день виборів зафіксовані випадки прихованої і неприхованої агітації, не вдалось також уникнути порушень зі списками виборців.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. За даними Центральної виборчої комісії, станом на 20.00 явка виборців становила 51,87%.

За результатами Національного exit-poll Блок Петра Порошенка набрав 23%, «Народний фронт» - 21,3%, «Самопоміч», - 13,2%, «Опозиційний блок» - 7,6%, Радикальна партія – 6,4%, ВО «Свобода» - 6,3%, ВО «Батьківщина» - 5,6%.