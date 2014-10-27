У Сумській області на окрузі № 161 підозріло багато тих, хто голосував вдома – спостерігачі

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Громадянської мережі ОПОРА в Сумській області Ірина Стегній.

«Висуванець партії «Всеукраїнське аграрне об’єднання «Заступ» Сергій Талала попросив правоохоронців перевірити, чому на окрузі № 161 - до 10% бажаючих проголосувати вдома. Кандидат підозрює одного зі своїх опонентів у фальсифікації результатів голосування і просить правоохоронців втрутитися», – зазначила Стегній.

За її інформацією, в заяві, яку було направлено як до окружної виборчої комісії, так і до міліції, йдеться: «Просимо перевірити наявність та відповідність діагнозам медичних довідок у виборців, які голосують на дому, і запобігти протизаконним діям (якщо при підрахунку голосів по округу №161 при розпломбуванні скриньок більшість голосів належать одному із кандидатів, то можна зробити висновок, що вибори фальсифіковано)».

Читайте такожЯвка виборців становить 52,44% – дані зі 197 округівОсобливу увагу кандидат просить звернути на Роменський, Буринський, Недригайлівський та Липоводолинський райони.

Всього на окрузі № 161 проживає 143 тисяч 160 виборців, з яких 10 тис. 156 виборців (або понад 7% – УНІАН) написали заяву про голосування вдома.