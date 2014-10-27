Результати екзит-полів: новий український парламент протистоятиме Путіну й захищатиме Україну - Forbes

Пол Родерік Грегорі в своїй статті, яка називається «Результати екзит-полів: новий український парламент протистоятиме Путіну й захищатиме Україну», опублікованій на сайті Forbes.com, повідомляє, що в неділю 26 жовтня українці обрали новий парламент - Верховну Раду - однопалатний законодавчий орган на 450 місць. Внаслідок революції на Євромайдані та війни Росії на південному сході України, парламентські вибори перенесли з 2017 р. на жовтень 2014 р.

Згідно з українським законим про вибори, 225 депутатів обираються за партійними списками і 225 за одномандатними округами. Не вдалося провести вибори в 27 окупованих округах в Криму та на Донбасі, а жителі на звільнених територіях Донецької та Луганської областей голосували в атмосфері безладдя й погроз, якщо взагалі приходили на виборчі дільниці. В цілому 4,8 млн. виборців в окупованому Криму, Донецькій та Луганській областях (близько 10 % населення) не змогли проголосувати. Відповідно, 27 місць у парламенті символічно залишаться вакантними. Незважаючи на такі складні умови, явка виборців по всій країні перевищила 40 %.

Після закриття виборчих дільниць, були представлені результати виборів за партійними списками трьох окремих екзит-полів. Офіційні результати мають оголосити в понеділок. Спостерігачі повідомили про те, що виборцям і членам виборчих комісій у Донецькій та Луганській областях погрожували, але все ж, більшість ознак вказують на те, що ці вибори були законними, що, безумовно, підтвердять спостерігачі від ОБСЄ в офіційній доповіді.

Дострокові парламентські вибори були необхідні для того, щоб дати представницькій демократії шанс показати нову прозахідну орієнтацію України, як підкреслив Джордж Сорос, а також відреагувати на виклики, пов'язані з окупацією її територій, присутністю російських військ в країні, суперечками про постачання газу і триваючою або такою, що розширюється, агресією з боку Росії. Незважаючи на те, що багато хто вийшов з Партії Регіонів після того, як Віктор Янукович втік з України, президенту Петру Порошенку довелося протистояти сильному блоку депутатів, які виступають проти реформ та жорсткої реакції на російську агресію.

Порошенко отримав те, що йому було потрібно. Його власний блок і партія прем'єр-міністра Яценюка отримали разом 44 % голосів. Партія «Самопоміч» на чолі з прозахідним мером Львова, яка несподівано отримала дуже сильну підтримку на виборах, дає йому коаліцію з 57 % голосів - парламентська більшість, всі члени якої поділяють спільні погляди на політику щодо Заходу і Росії.

Важливо відзначити, що Порошенку для його правлячої коаліції не потрібні обидві «радикальні» партії, які були у виборчому списку і які разом набрали 12 % голосів. Обидві ці партії, однак, проходять до парламенту, й будуть надавати дуже великий тиск на провладну більшість, якщо вона проявить слабкість по відношенню до Росії. Опозиційний блок, в який увійшли депутати з південно-східних областей, отримав лише 8 % голосів, а партія колишньої великої політичної фігури Юлії Тимошенко отримала всього лише 6 %, незважаючи на те, що її очолює список військова героїня. Виборці Тимошенко кажуть, що у неї був шанс, але вона не виправдала надій.

Вперше в історії комуністичній партії не вдалося подолати 5-відсотковий бар'єр.

Російська пропаганда активно готувалася до того, що дві «радикальні» партії отримають набагато більше голосів, і одна або обидві приєднаються до правлячої коаліції. Тролі Путіна вже приготувалися голосити про те, що неонацисти та расові екстремісти контролюють український уряд, але ті, хто знають справжні результати виборів, пропустять ці звинувачення повз вуха.

Насправді, попередні опитування громадської думки показували, що «Радикальна партія» на чолі з Олегом Ляшко, повинна була отримати друге місце. Нескладно зрозуміти причини його популярності. Ляшко організував добровольчий батальйон і сам брав участь в антитерористичній операції в східній Україні. Для багатьох українців Ляшко є еквівалентом Мінітменів Американської революції, але коли прийшов час виборів, українці проголосували за провідні партії. Можливо, вони зрозуміли, що Ляшко в правлячій коаліції буде дуже великим подарунком для російської пропаганди.

Західні експерти вже почали скаржитися, що обрання прозахідного парламенту являє собою загрозу врегулюванню кризи. Кореспондент журналу Time Magazine вважає, що оскільки проросійські виборці залишилися «за бортом» цих виборів (їх самопроголошені лідери вирішили їх бойкотувати), вони не зможуть склеїти суспільство, що розкололося.

Із самого початку російські ЗМІ вирішили роздути неправдиву новину про те, що, нібито за повідомленнями українських ЗМІ, результати виборів будуть сфальсифіковані, й що, провівши ці вибори, Україна відокремилася від Донбасу. Найпопулярніша в Росії інформаційна передача «Вести» зобразила вибори, як дикі заворушення, порожні урни, звірства, катастрофи, заборона партій, плата членам виборчих комісій за знищення бюлетенів і т.п. З іншого боку, майбутні про-сепаратистські вибори в Донецькій і Луганській областях будуть «чистими, як свіжий сніг», передають «Вести». Примітно, що в передачі навіть не згадали про справжні результати виборів.

Ми все ще чекаємо реакції Путіна. Він має прийняти складне рішення про те, чи слід визнати результати виборів - і визнати легітимність України як суверенної держави - або продовжувати переконувати всіх у нелегітимності українського уряду. Я впевнений, що Європа та США уважно стежать за його реакцією.