У захисту Януковича є до Порошенка понад 200 питань

Адвокат просив суд перенести допит президента на будь-який зручний для нього день, щоби Порошенко свідчив безпосередньо в залі суду.

У сторони захисту екс-президента Віктора Януковича є до президента Петра Порошенка понад 200 питань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Віталій Сердюк заявив після того, як суд задовільнив клопотання прокурорів про допит Порошенка через відеоконференцзв’язок.

Сердюк висловив обурення рішенням суду про дистанційний допит Порошенка та зазначив, що у сторони захисту підготовлено понад 200 питань до Порошенка, і це потребує безпосередньої участі президента в засіданні у судовій залі, і запропонував суду перенести допит президента на інший день.

Читайте такожУ справі вбивств на Майдані оголошено підозру 14 особам - Горбатюк

Проте головуючий суддя Владислав Дев’ятко не зважив на це клопотання і оголосив перерву в засіданні на 15 хвилин для підготовки відеоконференцзв’язку з Адміністрацією президента на вул. Банкова, 11.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура на прохання Адміністрації президента заявила клопотання про допит Порошенка в режимі відеоконференції в приміщенні АП з 14.00 до 15.30. В АП мотивували це питаннями безпеки та тим, що спеціальні охоронні заходи в суді негативно вплинуть на роботу суду, а також з огляду на обов'язки Порошенка як глави держави. Зокрема, під час допиту президент робитиме перерви для переговорів з главою МЗС Данії та заступником держсекретаря США.