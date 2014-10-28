Полторак зайняв місце Гелетея у складі РНБО

09:15, 28 жовтня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенка ввів міністра оборони Степана Полторака до складу Ради національної безпеки і оборони України.

УНІАН

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Цим же документом зі складу РНБО виведено колишнього міністра оборони Валерія Гелетея.

Відповідний указ набуває чинності з дня його опублікування.

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