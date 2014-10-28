Полторак зайняв місце Гелетея у складі РНБО
09:15, 28 жовтня 2014Політика
0 0
Президент України Петро Порошенка ввів міністра оборони Степана Полторака до складу Ради національної безпеки і оборони України.
Новий міністр оборони посів місце у складі РНБО / УНІАН
Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.
Цим же документом зі складу РНБО виведено колишнього міністра оборони Валерія Гелетея.
Відповідний указ набуває чинності з дня його опублікування.
Читайте такожПолторак люстрував першого замначальника ГенштабуЯк повідомляв УНІАН, 14 жовтня Верховна Рада призначила Полторака міністром оборони і звільнила з цієї посади Гелетея.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter