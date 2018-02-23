Журналіст розповів, де переховується утікач Димінський

Підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП бізнесмен, який перебуває в розшуку, спокійно живе в Греції і веде будівельний бізнес, стверджує журналіст Василь Крутчак.

Львівський бізнесмен Петро Димінський, який перебуває у розшуку, зараз живе в дорогому районі Греції, де орендує віллу за 50 тисяч євро в місяць і займається будівельним бізнесом.

Про це на своїй сторінці в Facebook у четвер, 22 лютого, заявив журналіст Василь Крутчак.

"Мене дратує, що після так званої Революції Гідності вибірковість до людей, які вчинили тяжкий злочин, залишилася. Одних затримують, а іншим дають можливість виїхати за кордон. Так сталося і з Петром Димінським, якому після вчинення смертельної ДТП дали можливість спокійно виїхати з країни. В активному пошуку Петра Димінського відповідні органи особливо не були зацікавлені. Тому я вирішив сам знайти його. І знайшов", - пише він.

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За інформацією журналіста, з вересня минулого року Димінський живе у Вульягмені, дорогому районі Греції.

"Спочатку Димінський проживав у готелі Гранд Резорт Лагоніссі, де ціна за добу становила 7000 євро. Пізніше Димінський переїхав у віллу, за яку платить 50000 євро в місяць. Обідати Петро любить в ресторані Rafale, де за обід спокійно залишає 500 євро. А ще Димінський разом з бізнес-партнером на ім'я Андрій в Греції займається будівельним бізнесом", - написав Крутчак.

Крім того, за інформацією журналіста, нещодавно Димінський відвідував Україну.