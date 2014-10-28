Організатора «каруселей» в Черкаській області можуть посадити на три роки

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на МВС. Зловмисникові інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України (підкуп виборця). Згідно з новим законом про посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян суд 27 жовтня ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, 41-річний житель Черкаської області був затриманий за підозрою у підкупі виборців. Згідно з оперативними даними, громадянин разом з невстановленим подільником зібрав жителів Черкас (приблизно 43 особи з числа раніше судимих, без постійного місця проживання, безробітних). Організатор виборчих «каруселей» пропонував цим людям від 500 до 1000 гривень за голосування за відкріпними талонами в Одеській області за певного кандидата.

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Автобус, на якому група потенційних виборців їхала в Одеську область, було затримано. При огляді в автобусі було вилучено шприци з рідиною коричневого кольору, таблетки препарату «Ламівудин», обладнання для виготовлення наркотичних речовин, рослинна сировина, імовірно – нарковмісна.

У підозрюваного вилучено: список осіб, які перебували в автобусі, мобільні телефони з фотографіями пасажирів, 15 кредитних карток різних банків на його ім'я.

В даний час тривають слідчі заходи, зокрема - щодо затримання співучасника.