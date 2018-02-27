Журналісти підрахували, скільки витратив на розкішне весілля у Києві скандальний харківський чиновник (відео)

Журналісти програми "Гроші" підрахували, що свято обійшлося мінімум у $60 тисяч.

Глава Холодногірського району Харкова, екс-регіонал Максим Мусєєв і ведуча Єва Субботіна 18 лютого відсвяткували весілля в елітному ресторані Києва Regent Hill. Ведучими були Оля Полякова та шоумен Олександр Педан. Серед гостей були Іван Дорн, Віталій Козловський та інші.

Журналісти програми "Гроші" підрахували, що свято обійшлося мінімум у $60 тисяч. При цьому в декларації чиновника вказано, що живе він на зарплатню 9 тисяч.

У 2010 році Мусєєв потрапив у гей-скандал через провокативні фото, які потрапили у мережу.