Журналісти підрахували, скільки витратив на розкішне весілля у Києві скандальний харківський чиновник (відео)
03:20, 27 лютого 2018Політика
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Журналісти програми "Гроші" підрахували, що свято обійшлося мінімум у $60 тисяч.
Весілля Мусєєва та Субботіної обійшлося мінімум у $60 тисяч / Кадр із відео
Глава Холодногірського району Харкова, екс-регіонал Максим Мусєєв і ведуча Єва Субботіна 18 лютого відсвяткували весілля в елітному ресторані Києва Regent Hill. Ведучими були Оля Полякова та шоумен Олександр Педан. Серед гостей були Іван Дорн, Віталій Козловський та інші.
Журналісти програми "Гроші" підрахували, що свято обійшлося мінімум у $60 тисяч. При цьому в декларації чиновника вказано, що живе він на зарплатню 9 тисяч.
У 2010 році Мусєєв потрапив у гей-скандал через провокативні фото, які потрапили у мережу.
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