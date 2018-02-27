Голова Аграрної партії назвав Ляшка "політичним фріком", а його радикалів - фейковою політсилою

Віталій Скоцик додав, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко ніколи не займав посад, на яких він зміг би показати результати своєї роботи.

Радикальна партія є яскравим прикладом «ширми» олігархів у Верховній Раді України.

Про це заявив голова Аграрної партії України Віталій Скоцик, як повідомляє ZIK.

Гість програми вважає, що земельне питання – одне із тих питань, які могли би бути ефективно вирішені в Україні за принципом найкращих західних практик, якщо у державі була би структурована політична система. Віталій Скоцик навів приклад Радикальної партії та заявив про «політичну гру фейкових партій та їхніх лідерів, які насправді є політичними фріками».

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«Можна людям говорити одне, по телевізору казати, які одні «скотиняки» або інші. Разом із тим, на другий день або у той самий день голосувати у Раді законопроекти, які вбивають освіту, вбивають медицину, пенсійну реформу в Україні, у тому числі, і невирішене земельне питання. Чому? Бо, з одного боку, можна їхати країною і кричати: «Не дамо вкрасти землю!», а з іншої сторони, законопроект, який повинен був дати передумови для завершення земельної реформи, так і лежить у Верховній Раді, і його ніхто нікуди не рухає», – заявив гість програми.

Віталій Скоцик додав, що лідер Радикальної партії Олег Ляшко ніколи не займав посад, на яких він зміг би показати результати своєї роботи.

«Це суто популізм, абсолютно фейкова партія, а Ляшка у цьому випадку можна називати яскравим прикладом політичного фріка. Тобто, це людина, яка яскрава, багато говорить, не несе жодної відповідальності, може змінювати «забарвлення» лише з однією метою – залишатися у Верховній Раді. А сьогодні це ширма для олігархічних груп у політичній системі нашої держави», – заявив Віталій Скоцик.