Створення профільного міністерства допоможе навести порядок у сфері соцзахисту ветеранів - Третьяков

Голова парламентського комітету у справах ветеранів зазначив, що на сьогоднішній день в Україні 1,4 мільйони ветеранів війни, з них 350 тисяч - учасники АТО.

Міністерство у справах ветеранів необхідне, щоб створити дієву систему соцзахисту ветеранів та учасників АТО.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Комітету у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО і людей з інвалідністю, народний депутат з фракції БПП Олександр Третьяков.

Нагадаємо, що 27 лютого Верховна Рада прийняла постанову №7505 про звернення до Кабміну щодо створення Міністерства у справах ветеранів.

«Вдячний фракції БПП та її керівнику Артуру Герасимову за підтримку цієї ініціативи нашого Комітету. Раніше я заявляв, що готовий вийти з фракції та коаліції, якщо фракція не підтримає наші ініціативи щодо забезпечення соціального захисту ветеранів. Тепер питання мого виходу з фракції не актуальне. Що стосується виходу з коаліції - все залежить від подальших дій Кабміну», - заявив народний депутат.

Як зазначив Третьяков, на сьогоднішній день в Україні1,4 мільйона ветеранів війни, з них 350 тисяч - учасники АТО. Нинішній склад парламенту прийняв понад 30 законів, що стосуються соціального захисту ветеранів АТО і членів сімей загиблих, але частина цих законів як і раніше не працює, оскільки питанням соцзахисту займається близько 20 міністерств і відомств.

«Я переконаний, що сильна українська армія можлива тільки тоді, коли кожен захисник України та члени його сім'ї отримають належну увагу і соціальний захист від держави. Створення Міністерства у справах ветеранів допоможе навести порядок в бюрократичному хаосі, який існує в цій сфері», - підкреслив він.