У Росії анонсували прес-конференцію Януковича

20:06, 27 лютого 2018
Політика
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фото УНИАН

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, захід відбудеться в російському державному агентстві ТАСС.

Початок - об 11.00.

«Віктор Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на «майдані», а також судовий процес, ініційований київською владою», – йдеться в анонсі події.

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Теги: #Янукович#прес-конференція