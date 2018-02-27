У Росії анонсували прес-конференцію Януковича
20:06, 27 лютого 2018Політика
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Янукович хоче розповісти про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на «майдані».
Янукович хоче дати велику прес-конференцію \ фото УНІАН
У столиці Росії, Москві, 2 березня, пройде прес-конференція екс-президента України Віктора Януковича.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, захід відбудеться в російському державному агентстві ТАСС.
Початок - об 11.00.
«Віктор Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на «майдані», а також судовий процес, ініційований київською владою», – йдеться в анонсі події.
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