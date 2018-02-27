У Росії анонсували прес-конференцію Януковича

Янукович хоче розповісти про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на «майдані».

У столиці Росії, Москві, 2 березня, пройде прес-конференція екс-президента України Віктора Януковича. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, захід відбудеться в російському державному агентстві ТАСС. Початок - об 11.00. «Віктор Янукович розповість про нові докази причетності представників нинішньої української влади до розстрілу протестувальників на «майдані», а також судовий процес, ініційований київською владою», – йдеться в анонсі події.

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