Порошенко скликає прес-конференцію

Прес-конференція на тему "Виклики – 2018" розпочнеться о 15.00.

У середу, 28 лютого, відбудеться прес-конференція президента України Петра Порошенка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, прес-конференція на тему "Виклики – 2018" розпочнеться о 15.00.

Читайте такожПорошенко провів прес-конференцію: основні тези виступу (відео)Місце проведення - Мистецький арсенал (вул. Лаврська, 12).

Як повідомляв УНІАН, 14 травня 2017 року з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко провів прес-конференцію.