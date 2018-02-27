Порошенко скликає прес-конференцію
13:01, 27 лютого 2018Політика
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Прес-конференція на тему "Виклики – 2018" розпочнеться о 15.00.
Петро Порошенко / REUTERS
У середу, 28 лютого, відбудеться прес-конференція президента України Петра Порошенка.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, прес-конференція на тему "Виклики – 2018" розпочнеться о 15.00.
Читайте такожПорошенко провів прес-конференцію: основні тези виступу (відео)Місце проведення - Мистецький арсенал (вул. Лаврська, 12).
Як повідомляв УНІАН, 14 травня 2017 року з нагоди Дня Європи та надання Україні безвізового режиму з Європейським Союзом президент Петро Порошенко провів прес-конференцію.
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