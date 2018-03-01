«Виборчий шабаш», який інсценує Кремль на території Криму, має отримати жорстку міжнародну оцінку - Фріз

Ірина Фріз упевнена, що міжнародний санкційний тиск має тривати, адже це один з найефективніших цивілізованих механізмів стримування агресора номер один в світі.

Для всього цивілізованого світу зрозуміло, що "вибори в Криму" є брутальним зухвальство над одним з ключових стовпів демократії - свободою вибору.

Таку думку висловила народний депутат України, голова української делегації у парламентській асамблеї НАТО Ірина Фріз.

Вона переконана, що 18 березня в Криму відбудуться вибори без виборів, як і колись влаштований псевдореферендум.

"Впевнена, що той «виборчий шабаш», що інсценує Кремль на території півострову Крим, порушення прав та свобод, розконсервування ядерних сховищ, розміщення додаткових військових потужностей, мають отримати жорстку міжнародну оцінку та політико-дипломатичне засудження", - зазначила нардеп.

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Також Фріз повідомила, що переклад заяви парламенту щодо "виборів в Криму" спрямовується на імя Президента ПА НАТО Паоло Алі зі зверненням про інформування членів парламентської асамблеї Альянсу.

"Наступним після дня виборів кроком окупаційної влади півострову буде заява про 99% підтримки кандидата Путіна на виборах президента РФ в Криму. Для всього цивілізованого світу є зрозумілим це брутальне зухвальство над одним з ключових стовпів демократії - свободою вибору. Саме тому, міжнародний санкційний тиск має тривати, адже це один з найефективніших цивілізованих механізмів стримування агресора номер один в світі", - стверджує вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент ухвалив Постанову про Звернення Верховної Ради України до міжнародного співтовариства у зв'язку із незаконною підготовкою виборів Президента Російської Федерації на тимчасово окупованій частині території України - в АР Крим та Севастополі.