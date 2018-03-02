Україна безкоштовно отримає від США протитанкові комплекси Javelin – експерт

За даними експерта, окупаційні війська на Донбасі вживають екстрених заходів щодо посилення захисту бронетехніки, в російському НДІ Міноборони розробляють «ефективний захист» від американських ПТРК.

Україна одержить протитанкові комплекси Javelin і ракети до них від США не за рахунок українського бюджету, а за рахунок військової допомоги Вашингтона.

Про це координатор групи «Інформаційний спротив», народний депутат України Дмитро Тимчук повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Отже, останній крок фактично зроблено - Держдепартамент США схвалив продаж Україні протитанкових ракет і ракетних установок Javelin (37 пускових установок і 210 ракет). Зауважимо - не за рахунок нашого бюджету, а в рахунок військової допомоги самих США Україні», - заявив він.

За словами Тимчука, Україна таки отримає сучасні ПТРК останнього, третього покоління.

«До чого були ці стогони і крики, що «Україні «Джавеліни» не потрібні» - не зрозуміло досі. Для воюючої країни зброї багато не буває, тим більше, коли йдеться про сучасні високотехнологічні зразки озброєнь, та ще й за рахунок сторони, що допомагає. Про військово-політичне значення цих поставок - а це, очевидно, є першорядним - взагалі можна не говорити, настільки воно очевидно», - наголосив народний депутат.

Разом з тим, за його словами, згідно з держоборонзамовленням, Міноборони цього року закупить і велику кількість ПТРК українського виробництва.

«Отже аргумент на кшталт «ми не підтримуємо свій ОПК» його автори можуть використовувати за призначенням», - сказав експерт.

Читайте такожНадання "Джавелінів" посилить позицію України на переговорах по Донбасу - американський генералПри цьому Тимчук зазначив, що «саме розмови про поставки американських «Джавелінів» порвали не тільки Кремль, а й російських військових на Донбасі на ганчірки. З кінця минулого року в «1-му АК ДНР» і «2-му АК ЛНР» вживаються екстрені заходи з посилення захисту бронетехніки, в самій Росії співробітники НДІ російського Міноборони у форсованому режимі працюють над створенням «ефективного захисту» від американських ПТРК, який можна було б встановлювати на танки і БМП у польових умовах на Донбасі».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці 2017 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення про продаж Україні летального зброї, зокрема, протитанкових ракетних комплексів Javelin.

17 січня 2018 року начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко повідомив, що Javelin можуть бути поставлені в терміни від двох до п'яти-шести місяців.

17 лютого президент України Петро Порошенко повідомив, що Україна в рамках військово-технічного співробітництва з США отримає не тільки Javelin.

Сьогодні, 2 березня, Держдепартамент США схвалив продаж Україні 210 протиракетних комплексів Javelin і 37 пускових установок до них на загальну суму близько 47 млн дол.