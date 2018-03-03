Поліція оточила намети у Маріїнському парку

Частину наметів зруйновано, там чергують кілька десятків правоохоронців.

Представники поліції оточили намети у Маріїнському парку, які розташовані поруч з будівлею Міністерства охорони здоров’я України.

Як передає кореспондент УНІАН, частину наметів зруйновано. Там чергують кілька десятків правоохоронців.

Водночас, між Маріїнським палацом та парком, на площі знаходиться близько 10 вантажівок правоохоронців, а також автобуси, на деяких з яких вказується, що вони належать Національній гвардії України.

Біля пам’ятника Ватутіну працює снігоочисна техніка, а доступ до території наметового містечка, яке знаходиться в парку біля нього, обмежено огороджувальною стрічкою. Також по периметру чергують правоохоронці зі щитами.

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Видно потрощені намети, біля яких щось розглядають правоохоронці та документують.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні поліція очистила наметове містечко під Верховною Радою і затримала 50 його мешканців. За словами заступника голови Нацполіції - начальник поліції Києва Андрія Крищенка, слідчі дії в наметовому містечку проводяться за подіями 27 лютого, коли постраждали 14 правоохоронців.

27 лютого біля ВР відбулися сталися сутички між правоохоронцями та мітингувальниками. Учасники мітингу принесли під стіни будівлі покришки і хотіли їх підпалити. Працівники поліції намагалися припинити їхні дії, однак учасники акції почали кидали каміння і пляшки із запальною сумішшю в бік правоохоронців. В результаті зіткнень постраждали 14 правоохоронців. Також було затримано 9 порушників правопорядку.