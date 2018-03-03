Волкер: на підготовку виборів на Донбасі може знадобитися 6 місяців після розгортання миротворчих сил

Спецпредставнк США заявив, що перехід контролю до влади України на Донбасі можливо здійснити лише після місцевих виборів, амністії та запровадження там особливого статусу.

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що на підготовку місцевих виборів в окремих непідконтрольних районах Донецької і Луганської областей може знадобитися 6 місяців після повного розгортання миротворчих сил.

Про це дипломат повідомив під час панельної дискусії в аналітичному центрі Hudson Institute, яка транслювалася на сайті установи.

Він висловив сподівання, що миротворча місія ООН, навколо розгортання якої точаться перемовини, стане засобом для втілення Мінських угод.

Зокрема, за його словами, сприяння миротворчої місії у впровадженні Мінських угод має створити перехідний період передачі контролю на Донбасі спочатку від Росії до ООН, а потім до України. Передачу контролю ООН над окремими районами Донецької і Луганської областей він назвав проміжним етапом, «на час якого будуть організовані та проведені місцеві вибори, коли буде безпека, коли буде забезпечена амністія особам, які вчинили злочини, що є складовою частиною конфлікту, коли буде закріплено особливий статус».

«І потім перехід під український контроль», - сказав Волкер.

«Терміни ще тільки доведеться насправді закріпити - скільки для цього знадобиться часу», - додав він.

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За орієнтовним уявленнями, зазначив спецпредставник США, на розгортання миротворців ООН може знадобитися кілька місяців з часу узгодження політичної домовленості з цього приводу.

«Може знадобитися ще 6 місяців для організації місцевих виборів. З того моменту, як відбудуться вибори і вони будуть підтверджені як вільні та справедливі, розпочнеться перехідний період», - наголосив Волкер.

При цьому, говорячи про політичну волю української сторони в контексті виконання Мінських угод, в тому числі щодо особливого статусу, дипломат зауважив, що Україна вже здійснює відповідні кроки.

«Ви бачили - Верховна Рада уже схвалила законодавство, яке пропонує особливий статус сходу України, і нещодавно в жовтні продовжила його. Тому це вже перебуває на порядку денному, існує очевидна готовність зробити це», - підкреслив Волкер.

«Вони (ВР – УНІАН) також схвалили законодавство щодо амністії, але це перебуває на президентському столі не підписаним, тому що немає припинення вогню, немає розквартирування важкого озброєння, немає безпеки, тому вони сподіваються побачити обопільні кроки з російської сторони, щоб просунутися далі у цих речах», - зазначив спецпердставник США.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що після прийняття політичного рішення на розгортання миротворчої місії Організації Об'єднаних Націй на Донбасі знадобиться щонайменше 6-10 місяців.