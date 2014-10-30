На Дніпропетровщині лідирують "Опозиційний блок", "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт"

У Дніпропетровській області найбільшу кількість голосів набирають партії «Опозиційний блок», «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт».

Як повідомляє офіційний сайт ЦВК, за результатами опрацювання 100% електронних протоколів з дільничних виборчих комісій, за політичну партію ”Опозиційний блок” в області віддали голоси 24,27% виборців (299,758 тис. осіб), партію ”Блок Петра Порошенка” - 19,47% (240,497 тис.), ”Народний фронт” - 12,24% (151,226 тис.). Також згідно з інформацією сайту, на четвертому місці в області політична партія ”Об’єднання ”Самопоміч”, яка набрала 8,59% голосів виборців (106,122 тис. осіб), на п`ятому - політична партія ”Радикальна партія Олега Ляшка” - 7,59% (93,850 тис.).

Читайте такожФілатов звинуватив київську владу у зливанні Дніпропетровщини Опозиційному блоку

На шостому місці - Комуністична партія України, за яку проголосувало 5,29% (65,438 тис. виборців).

Решта партій, внесених у списки для голосування, набирають менше 5% голосів виборців.

Довідка УНІАН. У Дніпропетровській області на позачергові вибори до Верховної Ради України було сформовано 17 виборчих округів, які включають 1774 виборчі дільниці. У голосуванні взяли участь 47,86% виборців, при орієнтовній загальній кількості понад 2,624 млн.