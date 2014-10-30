Прокуратура оголосила про підозру в викраденні Савченко двом терористам «ЛНР»

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний 50-річний Плотницький на початку травня 2014 року за підтримки екс-лідера терористичної організації «ЛНР» Валерія Болотова створив та очолив незаконне збройне формування «Зоря». Згодом терориста оголосили «міністром оборони ЛНР».

17 червня Плотницький разом зі своїм поплічником-росіянином Поповим та іншими бойовиками здійснив озброєний напад на військовослужбовців 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних сил України.

Читайте такожАдвокат: ЗМІ пишуть про визнання Савченко осудною, слідчим наказали прискоритися Під час протистояння терористам вдалося захопити в полон Надію Савченко. Її злочинці вивезли до Луганська та тримали у будівлі обласного військового комісаріату, йдеться в повідомленні.

«Декілька днів терористи допитували полонену. Втім, як вже відомо з відео, викладеного в мережі YouTube, всі їх спроби виявилися марними. Надія продемонструвала дивовижну мужність та незламність», - зазначили в прокуратурі.

Пізно ввечері 23 червня, з озброєним супроводженням, у вантажному автомобілі «Газель» Савченко було вивезено з України.

Плотницького та Попова обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, підкреслюється в повідомленні.

Читайте такожСестра Савченко вважає, що у російських адвокатів української льотчиці "дивна позиція"Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, Надію Савченко після переправлення бойовиками в Росію звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів під Луганськом. Із середини липня вона перебувала під арештом у воронезькому СІЗО. Потім Савченко перевели з Воронежа до Москви для проведення психіатричної експертизи.

27 жовтня Басманний суд Москви за клопотанням слідства продовжив термін тримання Савченко під вартою до 13 лютого 2015 року.

28 жовтня Слідчий комітет РФ порушив нову кримінальну справу стосовно Савченко - за незаконний перетин державного кордону.