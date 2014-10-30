Комітет зі свободи слова не можна віддавати людям, які її душили - Черненко

Про це він сказав сьогодні під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

Читайте такожЦВК опрацювала 99,53% електронних протоколів: до Ради проходять 6 партій"Є парламентські комітети, які так чи інакше відійдуть опозиції... Багато хто сьогодні в опозиції, ми бачили. Якщо віддати, наприклад, традиційно парламентський комітет зі свободи слова опозиції - там є такі люди, які душили цю свободу слова. Ми це знаємо і ми це бачили", - наголосив Черненко.

Таким чином, додав він, "віддавати їм цей комітет лише тому, що вони в опозиції, - складно".