Начальником міліції Київської області став заступник командира батальйону "Азов"

Про це на сторінці в соцмережі написав радник міністра Антон Геращенко. "Глава МВС Арсен Аваков під час урочистого зібрання з приводу нагородження міліціонерів, які взяли участь в антитерористичній операції, заявив про те, що він призначив 35-річного заступника командира батальйону "Азов", підполковника міліції Вадима Трояна начальником міліції Київської області... Тепер міліція Київської області стане прикладом для всієї іншої України", - написав він.

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Антон Геращенко уточнив, що Вадим Троян прийшов добровольцем батальйон "Азов" у травні місяці. Він звільняв від бойовиків Мартуполь, брав участь у иловайской операції.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня начальник головного управління МВС в Київській області Ярослав Голомша був звільнений з займаної посади в відповідності з законом про люстрацію.