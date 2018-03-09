Нардеп запропонував змінити початок гімну України

Ми повинні бути запрограмовані на життя, аргументував Шуфрич свою позицію щодо зміни початку гімну України.

Два слова можна змінити в державному гімні України, щоб він не починався трагічно.

Про це народний депутат Нестор Шуфрич заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

За словами Шуфрича, колись він вже пропонував трохи змінити початок гімну України, але його розкритикували.

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"У тексті гімну вже є одна правка. І я кажу колегам, може зробимо ще одну: замість "Ще не вмерла України і слава, і воля", може, напишемо: "Буде вічно Україна, її слава і воля", - пояснив нардеп.

На думку Шуфрича, якщо поміняти перші слова гімну, то він буде мати позитивний посил.

"Я б припустив можливість зміни перших слів. Ми повинні бути запрограмовані на життя. На життя, а не на те, що ще не померли", - уточнив він.

Водночас Шуфрич виступив проти заміни кольорів прапора України.

"Я категорично проти заміни національних кольорів. Я вважаю, що вони вже склалися історично. З поваги до депутатів першого скликання і до нашої історії, я вважаю, що це вже неприпустимо", - резюмував парламентарій.