Росія збільшила військову присутність поблизу кордонів з Україною - Полторак

"Ми розцінюємо, що головна мета цих дій — це можливість швидко і без тривалої підготовки здійснити агресію проти України", - сказав Полторак.

Російська Федерація збільшила свою присутність поблизу кордонів з Україною і далі нарощує військове угрупування в Криму.

Про це на зустрічі з литовськими журналістами заявив міністр оборони України Степан Полторак, передає прес-служба Міноборони. "Ми розцінюємо, що головна мета цих дій — це можливість швидко і без тривалої підготовки здійснити агресію проти України", — сказав Полторак.

Зокрема, Полторак розповів литовським журналістам, про ситуацію на території Донецької та Луганської областей.

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"Ситуація на лінії зіткнення складна, проте контрольована нами. Росія на території Донецької та Луганської областей проводить бойове випробування новітніх зразків озброєння, військової техніки та здійснює злагодження своїх військових підрозділів. Це для неї випробувальний полігон", — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що РФ продовжує мілітаризацію Донбасу та доукомплектовує окупаційні «армійські корпуси».