Заради покращення іміджу країни: МЗС заявив про початок конкурсу з обрання директора Українського інституту

12 березня розпочався конкурс на посаду керівника Українського інституту – установи, яка системно презентуватиме Україну у світі.

Міністерство закордонних справ України заявило про початок конкурсу з обрання директора Українського інституту, метою створення якого стане покращення іміджу України у світі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МЗС.

«12 березня розпочався конкурс на посаду керівника Українського інституту – установи, яка системно презентуватиме Україну у світі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що конкурсна процедура складатиметься з двох етапів.

Зокрема, на першому етапі кандидати подають пакет документів (протягом 30 днів), на другому - мають презентувати своє бачення розвитку Українського інституту у вигляді концепції.

Також сказано, що відбір кандидатів здійснюватиме незалежна конкурсна комісія, яка складається з 9 експертів у сфері культури та комунікацій з досвідом міжнародної діяльності. Так, 6 членів делеговано представниками громадськості, а 3 – МЗС.

Головою конкурсної комісії призначено декана Києво-Могилянської бізнес-школи Олександра Саврука.

Читайте такожВ'ятрович заявив про фактичне завершення декомунізації в Україні

«Перед конкурсною комісією стоїть відповідальне завдання – обрати керівника, який зможе поєднати в собі досвід, компетенції та особисті якості, щоб створити з нуля простір, у який можна прийти та відчути і зрозуміти сучасну Україну. Конкурсна комісія покликана забезпечити чесність і прозорість процесу», - наголосив він.

В МЗС наголосили, що Українським інститутом має керувати команда професіоналів, які системно і цілеспрямовано формуватимуть контент для іноземних аудиторій з метою презентації сучасної України, її цінностей, стилю життя сучасних українців, талантів та створюватимуть можливості для міжкультурного діалогу та співпраці.

Цей Український інститут має стати аналогом Британської Ради, Гете-Інституту, Французького інституту, Чеського культурного центру, Польського інституту тощо.

За словами міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, місію Українського інституту він бачить в тому, щоб через свою мережу ця установа відкривала Україну та українців світові, будувала мости між людьми, зацікавлювала і зачаровувала Україною.

«Маємо просто і доступно розповідати світові, хто ми є. Ми чекаємо на професіоналів. З нас - чесність, прозорість та невтручання, з кандидатів - креатив, професійність та відповідальність», - додав глава зовнішньополітичного відомства.