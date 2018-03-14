Юрій Береза звинуватив Вілкула в роботі на Росію і пригрозив, що він отримає "по мармизі"

Звертаючись до Вілкула, Береза зазначив: «Не ризикуйте, бо доведете до гріха. Незважаючи на те, що ми тут дипломати, але по морді ви скоро отримаєте прямо в цьому залі».

Народний депутат України Юрій Береза (фракція “Народний фронт”) пригрозив народному депутату України Олександру Вілкулу (фракція "Опозиційний блок"), що він отримає "по мармизі".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Береза заявив на засіданні парламенту після виступу Вілкула, який піддав гострій критиці бажання ряду депутатів ухвалити закон про українську мову.

Читайте такожУ Луцьку побилися депутати (фото, відео)

Береза, коментуючи виступ Вілкула, зазначив: “Це плач Ярославни. Якби не добровольці, цей "младореформатор", мабуть, був би губернатором в Путіна малоросії, недоросії і всього іншого. Це йому не вдалося і ніколи не вдасться”.

Береза звинуватив Вілкула в роботі на користь Росії. Він також звернувся до керівництва парламенту із закликом не допускати проросійських виступів в сесійній залі. Звертаючись до Вілкула, Береза зазначив: “Не ризикуйте, тому що доведете до гріха. Незважаючи на те, що ми тут дипломати, але по мармизі ви скоро отримаєте прямо в цій залі”.

Народний депутат України Олександр Долженков (фракція "Опозиційний блок"), коментуючи виступ Берези, зазначив, що його звинувачення є безпідставними. Він наголосив, що "Опозиційний блок" має велику підтримку в суспільстві і це мають враховувати опоненти. При цьому депутат підкреслив, що критика нинішньої влади з боку опозиційних сил не означає, що вони працюють на іншу державу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Лещенко та Мельничук побилися в Раді, першому порвали піджак.