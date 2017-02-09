Лещенко та Мельничук побилися в Раді, у першого - порваний піджак (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, причина сутички не зрозуміла.

Депутат Мельничук підійшов до робочого місця Лещенка, і після цього почалася бійка. Видно, що в Лещенка порваний піджак.

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Голова Верховної Ради Андрій Парубій доручив парламентському комітету з питань регламенту та організації роботи розібратися щодо цієї ситуації, яка була в сесійній залі.

Раніше, у кінці 2016 року, в сесійній залі Верховної Ради України сталася бійка між народним депутатом від "Блоку Петра Порошенка" Павлом Кишкарем і позафракційним Михайлом Головком.