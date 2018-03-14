Суд зобов’язав НАБУ розслідувати, як Ложкін продав Курченку медіахолдинг

Раніше телеканал Al Jazeera опублікував розслідування, присвячене угоді з купівлі 28-річним олігархом Сергієм Курченком медіа-холдингу UMH Holdings.

Солом’янський районний суд міста Києва задовольнив скаргу народного депутата Віталія Купрія на бездіяльність НАБУ, детективи якого відмовились розслідувати справу тіньових операцій екс-голови Адміністрації Президента Бориса Ложкіна та Сергія Курченка в інтересах президента Петра Порошенка.

Про це сам Купрій повідомив на своїй сторінці у Facebook, показавши скан-копію ухвали.

«У діях цих людей є ознаки кримінальних злочинів, передбачених статтями 209, 212, 364 Кримінального кодексу - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків і зловживання владою або службовим становищем», - пише Купрій.

Нардеп нагадує, що телеканал Al Jazeera опублікував розслідування, присвячене угоді з купівлі 28-річним олігархом Сергієм Курченком медіа-холдингу UMH Holdings, який у 2013 році належав екс-голові Адміністрації Президента Борису Ложкіну. У матеріалі, зокрема, розповідаються умови цієї угоди й участь у ній офшорної компанії Петра Порошенка.

«Із журналістських розслідувань випливає факт, що в реєстрі установчих документів кіпрських компаній Порошенко в день продажу був акціонером і все ще володів своїми акціями через компанію на Британських Віргінських Островах. Тобто президент отримав вигоду від цієї угоди в розмірі 15 мільйонів доларів, потроївши свої початкові інвестиції! Сергій Курченко при купівлі UMH Group розрахувався з Борисом Ложкіним і його спільниками коштами, отриманими з позики, забезпеченої вкраденими активами з бюджету України», - пише Купрій.

За його словами, останні, в свою чергу, не сплатили податки в казну держави, і загальна сума завданих збитків від цих тіньових схем становить близько 80 мільйонів доларів.

«Сподіваюсь, що тепер директор НАБУ Артем Ситник знайде в собі сили та мужність для розслідування цієї масштабної корупційної оборудки й поверне державі вкрадені гроші!», - наголосив нардеп.