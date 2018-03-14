Суд зобов’язав НАБУ розслідувати, як Ложкін продав Курченку медіахолдинг
Солом’янський районний суд міста Києва задовольнив скаргу народного депутата Віталія Купрія на бездіяльність НАБУ, детективи якого відмовились розслідувати справу тіньових операцій екс-голови Адміністрації Президента Бориса Ложкіна та Сергія Курченка в інтересах президента Петра Порошенка.
Про це сам Купрій повідомив на своїй сторінці у Facebook, показавши скан-копію ухвали.
«У діях цих людей є ознаки кримінальних злочинів, передбачених статтями 209, 212, 364 Кримінального кодексу - легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків і зловживання владою або службовим становищем», - пише Купрій.
Нардеп нагадує, що телеканал Al Jazeera опублікував розслідування, присвячене угоді з купівлі 28-річним олігархом Сергієм Курченком медіа-холдингу UMH Holdings, який у 2013 році належав екс-голові Адміністрації Президента Борису Ложкіну. У матеріалі, зокрема, розповідаються умови цієї угоди й участь у ній офшорної компанії Петра Порошенка.
«Із журналістських розслідувань випливає факт, що в реєстрі установчих документів кіпрських компаній Порошенко в день продажу був акціонером і все ще володів своїми акціями через компанію на Британських Віргінських Островах. Тобто президент отримав вигоду від цієї угоди в розмірі 15 мільйонів доларів, потроївши свої початкові інвестиції! Сергій Курченко при купівлі UMH Group розрахувався з Борисом Ложкіним і його спільниками коштами, отриманими з позики, забезпеченої вкраденими активами з бюджету України», - пише Купрій.
За його словами, останні, в свою чергу, не сплатили податки в казну держави, і загальна сума завданих збитків від цих тіньових схем становить близько 80 мільйонів доларів.
«Сподіваюсь, що тепер директор НАБУ Артем Ситник знайде в собі сили та мужність для розслідування цієї масштабної корупційної оборудки й поверне державі вкрадені гроші!», - наголосив нардеп.