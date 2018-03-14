Журналіст пояснив, чому не варто сподіватися на опозицію РФ у питанні повернення Криму

За оцінкою російського публіциста, сьогодні в Росії немає умов, за яких може виникнути ймовірність повернення Криму Україні.

У Росії не існує справжньої опозиції або окремих лідерів, які в разі приходу до влади могли б прийняти рішення припинити військові дії на Донбасі або повернути Україні анексований Крим.

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Таку думку в ході чату на "Главреді" висловив російський публіцист Леонід Радзіховський.

"У Росії немає ніякої опозиції — ні адекватної, ні неадекватної. Жодної. У Росії є інтернет-буркуни, інтернет-буркухи. У Росії є проплачені холуї, які лижуть дупу начальству і зображують із себе якісь політичні партії в Думі. Опозиції як політичної організації, яка в легальному полі бореться за владу та має якийсь вплив, в Росії немає. Позасистемної опозиції, тобто організації, яка знаходиться поза легального політичного поля і, використовуючи незаконні методи, аж до терору, вибухів і так далі, бореться за владу, в Росії теж немає. Відповідно, в Росії немає жодної політичної опозиції", - сказав журналіст.

Він також додав, що сьогодні в Росії умов, за яких може виникнути ймовірність повернення Криму Україні не існує.