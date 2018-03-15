Радянський дисидент: навіть якщо Путін раптово зникне, в РФ є й "більш яструбині фігури"

Не Путін створив таку Росію – це Росія зажадала на трон такого, як Путін, вважає дисидент єврейського походження Йосиф Зісельс.

Навіть якщо раптом президент Росії Володимир Путін раптово зникне, в РФ є і «більш яструбині фігури».

Таку думку висловив голова Асоціації єврейських організацій і громад України Йосиф Зісельс, відповідаючи на питання журналу «Новове время страны» про майбутні вибори президента Росії.

Колишній дисидент зазначив, що йому майбутні вибори в РФ нецікаві, бо там результат вирішений наперед.

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«Навіть якщо б Путін раптово зник, там є і більш яструбині фігури. Думати, що лідер Росії визначає порядок денний – омана. Не Путін створив таку Росію – це Росія зажадала на трон такого, як Путін. Тому не вважаю Путіна дияволом, який править хорошою, доброю країною. І навіть, якщо відбувається якесь тимчасове відхилення, як було за часів Єльцина, потім все знову стає на свої місця», – вважає Зісельс.

Він підкреслив, що сучасна Росія хоче бути імперською і їй важливо, щоб її боявся весь світ.

«Вона хоче межувати тільки сама з собою. І ця країна не зміниться, поки не зазнає якої-небудь жорстокої поразки, як свого часу Німеччина і Японія. Тільки подібне потрясіння може змінити саму форму країни, так і її ідентичність. Але оскільки зараз немає фактів, які призвели б Росію на межу такої жорстокої поразки, то я багато років не розраховую на позитивні зміни в цій країні. Головне, щоб вона не лізла до нас і інших. На жаль, це неминуче. Постійна агресія — це закон розвитку імперської системи», – резюмував він.

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