Страх перед новим Майданом змушує владу прислухатися до суспільства – радянський дисидент

Страх перед можливим черговим Майданом змушує українську владу прислухатися до громадянського суспільства.

Таку думку висловив голова Асоціації єврейських громадських організацій та общин України, а в минулому — радянський дисидент Йосиф Зісельс в матеріалі для журналу «Новое время страны».

На його думку, такий страх пов'язаний з тим, що на боці суспільства мотив завжди сильніше. «Згадайте Віктора Януковича: перший раз він програв у 2004 році та 10 років готувався до реваншу, коли максимальну кількість грошей йшло на підкуп силових структур. Але на Майдані виявилося, що сили спецпризначення готові вбивати за гроші, але не готові за них вмирати. І це головний урок, який засвоїли можновладці», – зазначив Зісельс.

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Колишній дисидент вважає, що сьогодні зазор між владою і громадянським суспільством невеликий і влада все ще "намагається підтягуватися" за думкою активних українців. «Саме тому протест під керівництвом Михайла Саакашвілі не отримав поширення. У цьому сенсі він був штучний, а не природний, який не мав позитивного порядку денного, і українці це відчули. Але все ж він зіграв хорошу роль, в черговий раз показавши, що як тільки розрив між владою і громадянським суспільством зростає, це загрожує Майданом. І ця загроза буде існувати завжди. Бо українці знайшли адекватний своїй ідентичності спосіб протесту проти свавілля влади. Я думаю, це дійсно непоганий спосіб», – вважає Зісельс.

Він підкреслив, що «революція не створює, вона показує можливості». За його оцінкою, Майдан показав, якими можуть бути українці: безкорисливими, жертовними, об'єднаними спільною метою та ідеєю.

«Але це лише образ бажаного, тому не варто зачаровуватися. Жоден народ не зможе існувати на такому рівні напруги довгі роки. Сьогодні важливо думати над тим, як конвертувати цю революційну енергію в еволюційну. І це завдання і влади, і громадянського суспільства — чесно говорити про те, що нам належить довга робота, а не швидкі перемоги», – додав Зісельс.

Довідка. Йосиф Зісельс – член Української Гельсінкської групи, у радянський час він займався документуванням порушень прав людини в СРСР, допомагав родинам політв'язнів і двічі за свою діяльність опинявся на лаві підсудних. В цілому він провів у в'язниці близько шести років. А вже наприкінці 80-х створив першу єврейську організацію в Україні. Залишаючись послідовним прихильником незалежної України, всю її новітню історію Зісельс продовжує займатися моніторингом прав людини, зокрема прав нацменшин, а також виступає впливовим адвокатом демократичної України за межами країни.

Повний текст матеріалу читайте в свіжому номері (№3) журналу «Новое время страны»