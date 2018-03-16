В Одесі після резонансної аварії оновлять особовий склад відділу поліції з розслідування ДТП

У поліції зазначили, що жителі міста і області незадоволені діяльністю слідчого відділу, який веде справи, пов'язані з ДТП, що призвели до тяжких наслідків.

В Одесі оновлять особовий склад відділу поліції з розслідування ДТП у зв'язку його неефективною роботою.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, останнім часом жителі міста і області обгрунтовано незадоволені діяльністю слідчого відділу, який веде справи, пов'язані з ДТП, що призвели до тяжких наслідків, а саме до тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості або смерті потерпілих. Зокрема, у зв'язку із загибеллю двох людей, яких 11 березня збив водій на іномарці, котрий, як припускають, брав участь в незаконних перегонах.

За словами радника начальника регіонального головного управління Нацполіції Руслана Форостяка, на підставі численних скарг і звернень громадян проаналізовано роботу відповідних підрозділів.

«Ухвалено рішення оновити особовий склад, задіяти нові підходи, більш ефективні й такі, що більш відповідають насущним потребам. Це дозволить надавати більш якісні поліцейські послуги громаді міста і області у сфері розслідування ДТП із потерпілими», - зазначив Форостяк.

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Щодо вищезгаданого резонансного ДТП, за його словами, порушено провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Зараз підозрюваний перебуває в лікарні.

«Будь-які чутки, що нібито створюються умови, які дадуть можливість уникнути відповідальності - безпідставні. Були проблеми з експертизами, але сьогодні вже все вирішено, незважаючи на те, що їх кількість досягла п'яти», - відзначив радник.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня близько 2.00 водій Toyota Camry, який рухався з боку Центрального автовокзалу, здійснив наїзд на двох пішоходів, які від отриманих травм померли на місці. Спочатку в поліції повідомили, що чоловік і жінка в цей час перетинали проїжджу частину.

Однак, за даними активістів, водій здійснив наїзд під час участі в незаконних перегонах містом, а пішоходи перебували не на дорозі, а йшли тротуаром.