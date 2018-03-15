Саакашвілі подав скаргу до ЄСПЛ на жорстке поводження під час видворення з України

Європейський суд з прав людини у найближчі тижні має вирішити, чи прийме він скаргу до розгляду.

Захист лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі подав скаргу до Європейського суду з прав людини на дії органів державної влади України щодо політика в частині порушення прав людини.

Як пояснив у коментарі УНІАН адвокат Руслан Чорнолуцький, скарга стосується жорстокого поводження із Саакашвілі під час його затримання та видворення з території України.

«Ми звернулися з цього приводу в Печерський суд, але наша заява не була внесена в Єдиний державний реєстр досудового розслідування щодо відкриття кримінального провадження… Все, що передбачено нашим законодавством, ми це все використовуємо, але, на жаль, судова і правоохоронна системи України працюють проти того, щоб у законний спосіб це все розглядати. Тому ми паралельно використали механізм, який нам дає регламент ЄСПЛ», - пояснив адвокат.

Читайте такожСаакашвілі заборонили в’їзд до України на три роки (документ)За його словами, захист також оскаржить факти затримання Саакашвілі кілька разів починаючи з грудня 2017 року без, на думку адвокатів, відповідних на те правових підстав.

«Ця скарга стосується порушення прав людини, вона проходить по окремій процедурі, ця процедура не передбачає проходження всіх інстанцій в Україні», - зауважив Чорнолуцький.

Він додав, що захист тільки подав скаргу, і Європейський суд з прав людини протягом найближчих тижнів має вирішити, чи прийме він її до розгляду.

Чорнолуцький також сказав, що в поданій до ЄСПЛ скарзі викладено й інші обставини, які стали підставою для звернення в Європейський суд.

За словами адвоката, «Україна, виштовхнувши Саакашвілі за межі країни, позбавила його права на, в тому числі, оскарження позбавлення його громадянства».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2017 року президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

Читайте такожСаакашвілі планує повернутися в Україну "набагато раніше, ніж через три роки"29 січня 2018 року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду розпочав розгляд справи за позовом Саакашвілі до президента про визнання незаконним та скасування указу про позбавлення його українського громадянства.

12 лютого Саакашвілі затримали правоохоронці в одному з ресторанів Києва, звідки його, за твердженнями соратників, було вивезено в невідомому напрямку.

У Державній прикордонній службі заявили, що Саакашвілі повернуто за процедурою реадмісії до Польщі, звідки він прибув у порушення українського законодавства. Згодом на офіційному сайті прикордонної служби Польщі з’явилося повідомлення про те, що Саакашвілі вже перебуває на території цієї країни.

13 лютого на прес-конференції у Варшаві Саакашвілі заявив, що у найближчі дні планує побачитися з сім'єю в Нідерландах, а потім займатися політичною діяльністю у Європі.

Читайте такожЯ готовий приїхати в Україну і пройти слідчі дії – Саакашвілі різко відповів ГПУ14 лютого у Нідерландах Саакашвілі надали посвідчення особи, яке дозволяє йому проживати і працювати у країнах-членах Євросоюзу, після чого він заявив, що «як ніколи рішуче налаштований повернути своє українське громадянство».

16 лютого Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду зупинив розгляд скарги адвокатів Саакашвілі щодо законності указу президента України про позбавлення українського громадянства екс-президента Грузії. Провадження у справі зупинено через подану адвокатами заяву про відвід усієї колегії суддів. Поки невідомо, коли розглядатиметься заява, а також, у разі задоволення чи відхилення цієї заяви, коли продовжиться розгляд касаційної скарги щодо позбавлення Саакашвілі громадянства.