Кириленко не вірить у випадковість появи карти України без Криму в ефірі двох українських каналів

Кириленко хоче "прізвищ" за карти України без Криму на ТБ.

Віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко не вірить, що поява карти України без Криму в ефірі двох українських загальнонаціональних каналів може бути випадковістю.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter у неділю ввечері.

“Якщо майже водночас на двох українських загальнонаціональних телеканалах прямо напередодні виборів Путіна у Росії у прямому ефірі з’являються карти України без Криму, то це уже не випадковість, а чиясь цілеспрямована робота”, - зазначив Кириленко.

“Я не вірю у такі технічні помилки! Мають бути прізвища”, - додав віце прем’єр.

На публікацію карт України без окупованого Росією Криму відреагували й інші політики. Так, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко написала у Facebook: "Це пошесть якась". Обурився депутат від блоку "БПП" Володимир Ар'єв: "Да що ж це таке відбувається?!".

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Нагадаємо, український суспільний телеканал "UA: Перший" показав у своєму ефірі карту України без Криму.

“16 березня, у вечірньому випуску новин на UA: ПЕРШИЙ у прямому ефірі трапилась технічна помилка, внаслідок якої глядачі 27 секунд бачили карту України з помилками. Зокрема, на карті не були відображені назви областей і міст, а також показана територія без півострову Крим”, - зазначив телеканал.

Таку прикрість на телеканалі пояснили поспіхом зробленою графікою і технічною помилкою.

СТБ також показав в ефірі карту України без Криму. Це сталося в ефірі програми “Холостяк” від 16 березня. У неділю телеканал опублікував заяву, в якій назвав показ карти України без окупованого Росією півострова неприпустимою помилкою. СТБ заявив, що це зображення є “неприємною для нас технічною помилкою та ні в якому разі не є офіційною позицією каналу СТБ щодо державних кордонів України”.