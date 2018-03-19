У ВР запропонували створити об’єднану проектну команду Україна-НАТО

Україна тяготіє, на відміну від НАТО, до підходів централізованого управління.

У Верховній Раді відбулася зустріч із делегацією штаб-квартири НАТО, в ході якої сторони обговорили створення об’єднаної проектної команди Україна-НАТО.

Як повідомляє на сторінці в Facebook народний депутат Ірина Фріз, в ході зустрічі учасники ознайомилися з проведеною на сьогоднішній день роботою проекту цільового трастового фонду Україна-НАТО С4, а також "обговорили актуальні питання С2/C4ISR/JISR".

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"В ході представлених презентацій мали можливість розглянути перелік подальших заходів для України щодо розвитку спроможності та підтримки з боку Трастового фонду С4", - фдеться в повідомленні.

За словами Фріз, майже всі представники штаб-квартири НАТО наголошували на високому інтелектуальному потенціалі українських військовослужбовців та наших спроможностях.

"Разом із тим, однією з узагальнюючих проблем для подальшого переходу на C2/C4ISR нашого сектору безпеки і оборони є відсутність чіткої міжвідомчої координації та обмежений обмін інформацією. Також впливає на це те, що Україна тяготіє, на відміну від НАТО, до підходів централізованого управління, що обмежує використання наших споможностей в повному обсязі та відповідно гальмує процеси розбудови оновлених структур", - повідомила народний депутат.

Фріз переконана у необхідності створення "об’єднаної проектної команди Україна-НАТО для розробки української концепції операцій C4ISR для покращення управління інформацією та розвідувальними даними при ухваленні рішень як на оперативному, так і на тактичному рівнях (управління єдиною картиною ситуаційної обізнаності)".

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Формування об'єднаної команди наразі перебуває на завершальному етапі з української сторони, зазначає Фріз. З огляду на необхідність підвищення ефективності її дій, а також в рамках здійснення демократичного цивільного контролю, українська сторона запропонувала "залучити представників депутатського корпусу" до роботи об’єднаної проектної команди Україна-НАТО, та обміну інформацією "щодо поетапних кроків з написання концепції операцій внутрішнього українського C4ISR".

Довідка. Військове управління (НАТО) - система засобів і спроможностей військових начальників (командирів) здійснювати управління військами (силами).

C4ISR (управління, контроль, зв'язок, ІТ (комп'ютери), розвідка, спостереження, інструментальна розвідка), у США.

C2/C&C (управління і контроль).

JISR (Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissanc). JISR є складною системою раннього попередження конфліктів. Основним завданням цієї системи є відстеження соціального клімату і виявлення потенційних ситуацій, які можуть трансформуватися у конфлікт.