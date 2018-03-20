Рубану оголосили нову підозру у спробі захоплення державної влади

Він підозрюється у змові щодо вчинення насильницького повалення конституційного ладу.

15 березня затриманому керівнику Центру звільнення полонених “Офіцерський корпус” Володимиру Рубану оголосили додаткову підозру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Апеляційному суді міста Києва заявили прокурори під час розгляду скарги адвокатів Рубана на рішення суду першої інстанції про застосування до Рубана запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

“Рубану було повідомлено про додаткову підозру. Він підозрюється у змові щодо вчинення насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, у підготовці до вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу”, - заявили прокурори.

Як повідомляв УНІАН, 8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях. Йому було оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї.

9 березня голова СБУ Василь Грицак заявив, що спецслужбі вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, Рубан разом з ватажками «ДНР» готував теракти у центрі столиці, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.

15 березня на допит у справі Рубана до СБУ викликали народного депутата Надію Савченко.

Того ж дня генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. Луценко запевнив, що слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.

Сьогодні, 20 березня, Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення суду першої інстанції про арешт Рубана до 6 травня.