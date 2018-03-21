Рада розгляне ратифікації міжнародних угод і законопроект про установу бізнес-омбудсмена (наживо)
10:24, 21 березня 2018Політика
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Також депутати мають розглянути проект постанови про заходи з посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.
Депутати розглянуть питання ратифікації міжнародних угод / фото УНІАН
Сьогодні Верховна Рада розгляне питання ратифікації міжнародних угод і законопроект про Установу бізнес-омбудсмена.
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Як передає кореспондент УНІАН, першими депутати розглядатимуться закони щодо ратифікацій, серед яких про угоду між Україною та Польщею про співробітництво у сфері оборони та угоду з Румунією щодо військових перевезень.
Також планується розгляд проект закону про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.
Серед іншого, сьогодні також має розглядатися проект постанови про заходи з посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.
Крім того, депутати планують розглянути законопроект про Установу бізнес-омбудсмена.
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