Рада розгляне ратифікації міжнародних угод і законопроект про установу бізнес-омбудсмена (наживо)

Також депутати мають розглянути проект постанови про заходи з посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

Сьогодні Верховна Рада розгляне питання ратифікації міжнародних угод і законопроект про Установу бізнес-омбудсмена.

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Як передає кореспондент УНІАН, першими депутати розглядатимуться закони щодо ратифікацій, серед яких про угоду між Україною та Польщею про співробітництво у сфері оборони та угоду з Румунією щодо військових перевезень.

Також планується розгляд проект закону про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.

Серед іншого, сьогодні також має розглядатися проект постанови про заходи з посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, депутати планують розглянути законопроект про Установу бізнес-омбудсмена.