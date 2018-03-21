Рада розгляне ратифікації міжнародних угод і законопроект про установу бізнес-омбудсмена (наживо)

10:24, 21 березня 2018
Політика
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За данный законопроект проголосовали 266 депутатов / фото УНИАН

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Як передає кореспондент УНІАН, першими депутати розглядатимуться закони щодо ратифікацій, серед яких про угоду між Україною та Польщею про співробітництво у сфері оборони та угоду з Румунією щодо військових перевезень.

Також планується розгляд проект закону про приєднання України до Конвенції про захист дітей та співробітництво з питань міждержавного усиновлення.

Серед іншого, сьогодні також має розглядатися проект постанови про заходи з посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, депутати планують розглянути законопроект про Установу бізнес-омбудсмена.

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Теги: #Верховна Рада#онлайн#засідання