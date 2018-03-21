Путін доручив своїй адміністрації опрацювати прохання Собчак про помилування українських політв'язнів

19 березня Собчак на зустрічі Путіна із суперниками по виборах президента передала йому прохання про помилування 16 засуджених.

Президент Росії Володимир Путін доручив своїй адміністрації опрацювати прохання колишнього кандидата в президенти РФ Ксенії Собчак про помилування 16 політв'язнів, серед яких українці Олег Сенцов і Олександр Кольченко.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Читайте також"Зовсім дебіли, чи що?": сестра Сенцова прокоментувала чутки про його отруєння«Дійсно, такий список Ксенією Собчак переданий президенту. Президент його прийняв і доручив своїй адміністрації опрацювати цей список. Наразі іншого сказати вам не можу», - сказав Пєсков, відповідаючи на запитання УНІАН щодо того, як відреагував Путін на прохання помилувати 16 політв'язнів і чи можливо, що він прислухається до прохання російського політика, яка посіла четверте місце за результатами виборів президента РФ.

Як повідомлялося, 19 березня Собчак на зустрічі Путіна із суперниками по виборах президента передала йому прохання про помилування 16 засуджених.

«У списку Собчак 16 прізвищ: Дмитро Борисок, Станіслав Зимовець, Олександр Кольченко, Володимир Лапигін, Сергій Мохнаткін, Олег Навальний, Олександр Соколов, Олег Сенцов та інші», - повідомляли у штабі Собчак.

Активіста Кольченка і режисера Сенцова співробітники ФСБ РФ затримали в Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив Сенцова і Кольченка до 20 і 10 років ув'язнення відповідно. Обидва провину не визнали.