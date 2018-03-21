Вдова убитого екс-депутата Держдуми Вороненкова розповіла про знущальні SMS від замовника убивства чоловіка (відео)
Вдова Марія Максакова напередодні річниці вбивства свого чоловіка Дениса Вороненкова дала ексклюзивне інтерв’ю журналістам.
Жінка розповіла, як провела цілий рік під охороною, без підтримки сім’ї і з погрозами від кримінального авторитета Росії, йдеться в сюжеті ТСН.
Вона досі не вірить у смерть Дениса, а на могилу приходить із його донькою від першої цивільної дружини-білоруски. Та приїхала, аби допомогти Марії та дізнатися ім’я замовника злочину. Про розкриття вбивство Вороненкова у ГПУ прозвітували ще торік восени, а головним підозрюваним замовником у версії слідства є Володимир Тюрін – кримінальний авторитет і перший чоловік Максакової. "Це просто сатана! Тюрін мені ще SMS-ку прислав: "Не сатаній, знай, живи!". Як це розцінювати?", - каже вона.
Із Тюріним вони були в цивільному шлюбі п’ять років та мають двох спільних дітей, які живуть у Москві з батьком-злочинцем. Сина і доньку Марія не бачить уже більше року. "Я зараз заручниця цієї ситуації, як і діти. Він просто переламав усе! У нього був конфлікт із Денисом, цей конфлікт усі прекрасно спостерігали: дзвонив, кричав, вистежував його. Звісно, він ненавидів Дениса. На, а що, не діставайся ж ти нікому", - так коментує ці стосунки вдова російського політика.
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На вдачу українських слідчих сподівається і сама Максакова, яка дуже хоче, щоби Тюріна судили саме в Україні. Після розкриття злочину з ним жодного разу не спілкувалася, але той не припиняє з нею листуватися. "Він каже своєму охоронцю: відправ Марії Петрівні. Це погроза чи ні? "Час такий короткий". Це що таке?", - каже вдова Вороненкова. Для Максакової цей рік почався з іще однієї втрати: в Німеччині помер її батько. При тому, що з матір’ю вона майже не спілкується, бо відома актриса Людмила Максакова рік тому, як повідомляла російська преса, "дякувала Богові" за вбивство зятя. "Я у своєму житті за цей рік втратила найближчу людину, свого батька, і в принципі, як мені здалося, батька своїх перших дітей, котрий в теорії все одно людина, на котру десь можна було покладатися. Тобто Тюрін позбавив мене абсолютно всього, будь-якого захисту", - каже жінка.
Вона досі живе у чужій квартирі знайомих, в яку заселилися, ще коли разом із живим чоловіком переїхали в Київ. У вдови російський паспорт і посвідка на проживання в Україні. Через чотири роки вона зможе стати громадянкою України, і жінка на це розраховує. "Я назавжди", - відповідає вона на питання, чи надовго планує лишатися тут.