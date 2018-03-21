Вдова убитого екс-депутата Держдуми Вороненкова розповіла про знущальні SMS від замовника убивства чоловіка (відео)

Підозрюваний шле їй багатозначні повідомлення з Росії.

Вдова Марія Максакова напередодні річниці вбивства свого чоловіка Дениса Вороненкова дала ексклюзивне інтерв’ю журналістам.

Жінка розповіла, як провела цілий рік під охороною, без підтримки сім’ї і з погрозами від кримінального авторитета Росії, йдеться в сюжеті ТСН.

Вона досі не вірить у смерть Дениса, а на могилу приходить із його донькою від першої цивільної дружини-білоруски. Та приїхала, аби допомогти Марії та дізнатися ім’я замовника злочину. Про розкриття вбивство Вороненкова у ГПУ прозвітували ще торік восени, а головним підозрюваним замовником у версії слідства є Володимир Тюрін – кримінальний авторитет і перший чоловік Максакової. "Це просто сатана! Тюрін мені ще SMS-ку прислав: "Не сатаній, знай, живи!". Як це розцінювати?", - каже вона.

Із Тюріним вони були в цивільному шлюбі п’ять років та мають двох спільних дітей, які живуть у Москві з батьком-злочинцем. Сина і доньку Марія не бачить уже більше року. "Я зараз заручниця цієї ситуації, як і діти. Він просто переламав усе! У нього був конфлікт із Денисом, цей конфлікт усі прекрасно спостерігали: дзвонив, кричав, вистежував його. Звісно, він ненавидів Дениса. На, а що, не діставайся ж ти нікому", - так коментує ці стосунки вдова російського політика.

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На вдачу українських слідчих сподівається і сама Максакова, яка дуже хоче, щоби Тюріна судили саме в Україні. Після розкриття злочину з ним жодного разу не спілкувалася, але той не припиняє з нею листуватися. "Він каже своєму охоронцю: відправ Марії Петрівні. Це погроза чи ні? "Час такий короткий". Це що таке?", - каже вдова Вороненкова. Для Максакової цей рік почався з іще однієї втрати: в Німеччині помер її батько. При тому, що з матір’ю вона майже не спілкується, бо відома актриса Людмила Максакова рік тому, як повідомляла російська преса, "дякувала Богові" за вбивство зятя. "Я у своєму житті за цей рік втратила найближчу людину, свого батька, і в принципі, як мені здалося, батька своїх перших дітей, котрий в теорії все одно людина, на котру десь можна було покладатися. Тобто Тюрін позбавив мене абсолютно всього, будь-якого захисту", - каже жінка.

Вона досі живе у чужій квартирі знайомих, в яку заселилися, ще коли разом із живим чоловіком переїхали в Київ. У вдови російський паспорт і посвідка на проживання в Україні. Через чотири роки вона зможе стати громадянкою України, і жінка на це розраховує. "Я назавжди", - відповідає вона на питання, чи надовго планує лишатися тут.