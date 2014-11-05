Російський Генштаб назвав заяву бойовика Захарченка "брехливим вкидом"

Про це говориться у відповіді на запит депутата Закзборів Петербурга, оглядача "Нової газети" Бориса Вишневського, повідомляє Новая газета.

Так 16 серпня Захарченко заявив про передачу сепаратистам "30 танків, 12 бронемашин і 1200 одиниць особового складу" з Росії.

Спікер Генштабу Картаполов заявив, що Міноборони "вважає контрпродуктивним офіційно коментувати бездоказові приватні заяви".

"Виступ громадянина А.В. Захарченка, розміщений на сайті радіостанції "Эхо Москвы", очевидно зроблений з метою психологічного тиску на особовий склад і командування збройних сил України й не має під собою жодної доказової бази", - сказав він.

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Донецька народна республіка названа у відповіді Генштабу "самопроголошеною", а конфлікт на сході України — "внутрішньоукраїнським".

Видання зазначає, що Вишневський направляв запит не в Міноборони й не в Генштаб, а в Слідчий комітет Росії.

У запиті він просив не прокоментувати заяву, а провести перевірку відомостей про поставку в Україну військової техніки із РФ, навчання найманців на території РФ і їх участі в збройному конфлікті на території Донецької області.