Хто стоїть за Савченко: журналісти зібрали думки політиків про таємничих покровителів Надії (відео)

Народні депутати та політичні оглядачі називають колишню льотчицю завербованим агентом ФСБ і людиною Віктора Медведчука.

Команду Надії Савченко складають люди, які працювали з нею, створювали її образ і, можливо, підштовхували на певні кроки.

Однак хто вони, відомо далеко на все і не всім, ідеться в сюжеті ТСН.

Народні депутати і політичні оглядачі називають колишню льотчицю завербованим агентом ФСБ і людиною Віктора Медведчука. Поряд із Надею завжди її сестра Віра – вона їздила на всі судові засідання в Росію, а сьогодні супроводжувала затриману депутатку від ВР до будівлі СБУ. При цьому молодша Савченко постійно з кимось говорила по телефону, розповідала у слухавку, що відбувається, і, можливо, чула поради, що робити далі й озвучувала почуте Наді.

Про те, що депутат Савченко слухається когось дуже професійного, її колеги помітили вже давно. Всі промови політика завжди чітко розраховані на протестну аудиторію, а її 12-секундний ролик "Ба-бах!" називають справжнім політтехнологічним проривом. Нардепи кажуть, що визволена з полону військова надто швидко перетворилася на вправного оратора та отримала чималі гроші на політичну діяльність.

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"Очевидно, з нею дуже серйозно попрацювали. Я з нею спілкувалася в залі не один раз і знаю, як вона говорить зазвичай. Це складно співставні речення. Їй важко сформулювати свою думку", - твердить Вікторія Сюмар.

"Я бачив перші виступи Надії після повернення з тюрми і всі її ролики під час Майдану. Сама людина за такий короткий термін не може так швидко змінити свою модель поведінки", - натякає на фахову допомогу невідомих кураторів нардеп Сергій Рудик.

Сергій Пашинський вважає що за Надею стоять російські спецслужби, а завербували українку в полоні. "На жаль, вона була завербована, і на жаль, вона зараз чітко працює на країну-агресора. По деталям. Щойно вона вийшла з полону, перше що вона зробила – проїхала Західною Європою і США з одним меседжем: Україні неможна давати зброю", - каже він.

Цю версію підтримують багато політиків, але й не відкидають, що гроші Савченко дає не ФСБ, а Віктор Медведчук – кум президента РФ Володимира Путіна. "Там іде фінансування Медведчука, цілеспрямована фінансова підтримка", - вважає радник глави МВС Зорян Шкіряк.

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"Я думаю, вона точно зв’язалася з людьми, які їй навязали думку, що вона повинна спасти Україну, навіть якщо їй потрібно піти на непопулярні і дуже ризиковані кроки. Стосовно фінансування, то ні для кого не секрет, що Медведчук був дотичним", - переконаний нардеп Володимир Парасюк.

Начебто саме на ці гроші Савченко зняла офіс у центрі Києва на 150 квадратів, ціна якого мінімум 3 тисячі доларів на місяць. До речі, власником приміщення є власник офісу Міхеіла Саакашвілі в сусідньому будинку. Під куполом ходить і четверта версія, і вона говорить, що насправді допомогає Савченко власник телеканалу NewsOne Євген Мураєв. У телефонній розмові з ТСН він цю версію спростовувати не став. "Своє бачення картини і дій – я з нею ділився. У приватних бесідах", - заявив він. Нині Мураєв платить і за професійних адвокатів для Савченко.