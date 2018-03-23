Савченко не погодилася на відбір у неї біоматеріалів для генетичної експертизи

Також щодо експертизи її голосу депутат сказала: "можете взяти де завгодно".

У Шевченківському районному суді міста Києва під час розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу позафракційному народному депутату Верховної Ради України Надії Савченко, підозрювана заявила, що не дає згоди для відбору в неї біоматеріалів для генетичної експертизи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час вивчення матеріалів кримінального провадження в суді.

"Є стакани і чашки, з яких я пила. Потрудіться взяти звідти", - сказала Савченко.

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Також щодо експертизи її голосу депутат сказала: "можете взяти де завгодно".

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Верховна Рада надала згоду на притягнення Савченко до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.

Савченко інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) ; ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ст. 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації); та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Обвинувачення просить суд взяти Савченко під арешт без альтернативи внесення застави.

Савченко в суді оголосила голодування і заявила, що не збирається тікати з України.