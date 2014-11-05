Валенса: Росія відстала від Європи більш ніж на 30 років

Конфронтація Росії з Заходом і конфлікт з Україною свідчать про те, що керівництво в Москві користується методами, які Захід "давно зжив", заявив польський політик в інтерв'ю додатку Christ & Welt до німецькому тижневика Die Zeit, передає Deutsche Welle.

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"Росія відстає від Європи і світу більш ніж на 30 років", - сказав Лех Валенса. У теоретичному випадку початку військової конфронтації з країнами НАТО у Росії немає шансів на успіх, впевнений колишній президент Польщі. "У кращому випадку вони поставлять нам пару синців", - вважає він.

Відповідаючи на питання про імідж Володимира Путіна як охоронця традиційних сімейних цінностей і поборника православ'я, Лех Валенса заявив: "І серед набожних завжди є ті, у кого з головою не все в порядку - в будь-якій країні і незалежно від положення в суспільстві".