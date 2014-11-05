Клімкін закликав ОБСЄ негайно надіслати спостерігачів у Донецьк для розслідування загибелі дітей

Про це сам Клімкін написав у Twitter.

«На зустрічі з генсеком ОБСЄ Дзаньєром і главою СММ Апаканом прийшла жахлива новина з Донецьку. Всі шоковані нелюдським нападом на школу», - зазначив міністр.

«Закликав ОБСЄ негайно надіслати на місце злочину спостерігачів. Потрібно по гарячих слідах розслідувати і покарати винних», - написав Клімкін.

Читайте такожОБСЄ збільшить кількість спостерігачів в Україні до півтисячі чоловікЯк повідомляв УНІАН, у Донецьку в селищі Північне сьогодні внаслідок вибуху снаряда біля школи загинули двоє підлітків, четверо поранені.

Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаньєр прибув в Україну. Він відвідує Спеціальну моніторингову місію (СММ) в Україні.