Клімкін закликав ОБСЄ негайно надіслати спостерігачів у Донецьк для розслідування загибелі дітей
19:23, 05 листопада 2014Політика
0 0
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ОБСЄ негайно надіслати спостерігачів в Донецьк для розслідування вибуху біля школи, внаслідок якого загинули діти.
REUTERS
Про це сам Клімкін написав у Twitter.
«На зустрічі з генсеком ОБСЄ Дзаньєром і главою СММ Апаканом прийшла жахлива новина з Донецьку. Всі шоковані нелюдським нападом на школу», - зазначив міністр.
«Закликав ОБСЄ негайно надіслати на місце злочину спостерігачів. Потрібно по гарячих слідах розслідувати і покарати винних», - написав Клімкін.
Читайте такожОБСЄ збільшить кількість спостерігачів в Україні до півтисячі чоловікЯк повідомляв УНІАН, у Донецьку в селищі Північне сьогодні внаслідок вибуху снаряда біля школи загинули двоє підлітків, четверо поранені.
Генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзаньєр прибув в Україну. Він відвідує Спеціальну моніторингову місію (СММ) в Україні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter