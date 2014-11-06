Опитування: Вступ до НАТО підтримують 50% населення, третина - проти

Компанія TNS в Україні представила результати восьмої хвилі дослідження політичних поглядів користувачів Інтернету в Україні.

У серпні – вересні кількість респондентів, які вважають, що країна рухається в правильному напрямі, стабільно знижувалася, і в результаті зменшилася до 26%, повернувшись на рівень квітня – травня цього року. У той же час, частка тих, які вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному векторі, досягла 50%. У жовтні, з наближенням виборів і оголошеним перемир’ям в зоні АТО, даний розподіл в оцінці поточної ситуації стабілізувався. На розвиток ситуації в країні респонденти-чоловіки дивляться оптимістичніше, ніж жінки.

Позитивніше оцінюють розвиток ситуації в країні мешканці Києва (35%), тоді як у Східному регіоні переважають негативні настрої (59% опитаних вважають, що ситуація розвивається в неправильному напрямі, і тільки 22% – в правильному).

Євроатлантична інтеграція здобуває все більшу підтримку громадян України. Кількість прихильників вступу України в ЄС невпинно зростає. Майже 2/3 респондентів (60%) проголосували б найближчим часом за вступ України в ЄС. У той же час, значно знизилась кількість противників Євросоюзу. Географічно кількість прихильників ЄС знижується із Заходу (85%) на Схід (45%). Хоча навіть Сході та Півдні країни кількість прихильників євроінтеграції значно (на 10% і 13%) перевищує кількість противників.

Половина респондентів у жовтні проголосували б за вступ України в НАТО. Це не значимо, але вище, ніж в червні. У той же час спостергіається поступове зниження кількості противників НАТО. Чоловіки (57%) значно більше хочуть у НАТО, ніж жінки (42%). І що старший респондент, то менше він підтримує ідею про вступ України в Альянс.

Оцінки поточної ситуації в країні за останній місяць не змінилися: майже половина респондентів (49%) вважають ситуацію в країні напруженою, також висока частка (40%) респондентів вважають ситуацію вибухонебезпечною. Вибухонебезпечною вважають ситуацію в країні переважно мешканці Східного регіону (47%), менш за все таких респондентів – у Північному (30%), Центральному (30%) і Західному регіонах (32%).

Також незмінними залишаютсья оцінки респондентами діяльності центральної влади України. 44% вважають, що влада не в полному обсязі і не своєчасно виконує свою роботу, а 32% абсолютно не задоволені її діяльністю. Ще 19% вважають, що влада, в більшості випадків, не виконує своїх обов’язків, і тільки 2% вважають, що влада повністю виконує покладені на неї функції. Однак, протягом останніх 4-х місяців, спостергіається чіткатенденція до зниження оцінки діяльності влади. Значно більше негативних оцінок у Східному регіоні (41%), значно менше – в Києві (19%), Західному (20%) і Північному (21%) регіонах.

Оцінки респондентами ходу АТО не показали суттєвих змін за жовтень. Уже два місяці частка тих, хто негативно оцінює АТО переважає 50%: абсолютно негативно оцінюють 24% і в основному негативно – 28%. Більше всього абсолютно негативне ставлення висловлюють мешканці Східного регіону, а в Києві (14%), на Заході (10%) і в Центрі (10%) таких оцінок значно менше. Третина респондентів задоволені тим, як проводиться АТО.

Можливо, невдоволення ходом АТО зумовлює те, що майже 2/3 респондентів вважають, що вирішувати ситуацію на сході потрібно мирним шляхом. І лише чверть респондентів висловлюються за силове вирішення. Причому, у Східному (73%) і Південному (72%) регіонах значно більше респондентів підтримують мирний варіант вирішення. Силовий варіант вирішення значно більш популярний на Заході України.

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Восьма хвиля дослідження проводилася з 11 по 14 жовтня 2014 р. методом онлайн-опитування. Географія: вся Україна, міське населення. Цільова аудиторія: чоловіки і жінки 18 – 55 років. Вибірка – 1000 чоловік, квотна за статтю, віком, регіоном і розміром населеного пункту.