ЗМІ: Україна може закупити у Франції протикорабельні ракети "Екзосет"

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на дані Українського кризового медіа-центру (УКМЦ).

Так, найбільшим імовірним донором – згідно з офіційно оприлюдненими заявами урядів країн-членів НАТО – є Сполучені Штати Америки.

США вже гарантували безоплатне надання Україні спорядження на суму $116 млн – бронежилети, шоломи, транспорт, тепловізори, прилади нічного бачення, спецтехніку, рації, патрульні човни, намети, радари, обмундирування, повідомив раніше американський уряд.

Читайте такожЧерез конфлікт на Донбасі в Європі зріс попит на танкиВодночас, за даними УКМЦ, "фахівцями проробляється" можливість постачання іншого переліку товарів, що включає протитанкову зброю, зенітні комплекси, бронетанкову техніку та військовий транспорт.

Серед країн, що можуть розпочати постачання в Україну летального озброєння, названі також Польща та Франція. Інформація щодо можливих постачань з Франції додатково деталізована. В інфографіці зазначено, що наразі "обговорюється можливість закупки ракет типу 'Екзосет".

Читайте такожСША передали українським прикордонникам 45 одиниць військової техніки на $3 млн (фоторепортаж)Це протикорабельні ракети, що не є найновішою розробкою - вони перебувають на озброєнні багатьох країн, в тому числі держав НАТО, ще з 1970-х років. Водночас, ракети "Екзосет" є досить ефективними для знищення малих та середніх кораблів противника.

У 1987 році під час ірано-іракської війни іракський винищувач помилково атакував фрегат ВМС США "Старк" двома ракетами "Екзосет", завдавши кораблю істотних ушкоджень. Загинули 37 моряків.

Раніше більшість держав, яких згадували як ймовірних постачальників летальної зброї для України, спростували інформацію про такі плани. Єдиним, хто не заперечив таку можливість, був французький уряд.