Час служби у зоні АТО зараховуватиметься до стажу держслужби у трикратному розмірі

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, таке рішення сьогодні прийняв Кабінет міністрів України, внісши зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби.

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„У червні цього року внесено зміни до Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, згідно з якими час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України. На виконання цього Закону Мінсоцполітики було розроблено відповідний проект постанови, який уряд сьогодні прийняв”, - роз’яснила міністр соціальної політики Людмила Денісова.

Крім того, вона підкреслила, що така норма вже передбачена порядком обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей. Проаналізувавши цей порядок, та з метою недопущення звуження прав учасників АТО, був прийнятий механізм зарахування часу проходження ними військової служби до стажу державної служби на пільгових умовах.