Експерти розповіли, чому Порошенко вирішив скасувати особливий статус районів Донбасу

Порушення Мінських домовленостей бойовиками стало причиною скасування особливого статусу для окремих територій у Луганській та Донецькій областях.

Таку думку під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1» висловили командир групи координації і взаємодії Другого батальйону спеціального призначення Національної гвардії України, кандидат у народні депутати ("Самопоміч") Павло Кишкар, юрист, заступник голови Громадської комісії з прав людини Станіслав Батрін і народний депутат ("УДАР"), кандидат в народні депутати ("Блок Петра Порошенка") Єгор Фірсов.

"Те, що цей закон (про особливий статус для окремих територій сходу - УНІАН) не виконувався тією стороною, воно призвело до скасування. І президент це зробив правильно", - сказав Кишкар.

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Водночас він висловив подив з приводу того, навіщо цей статус територіям надавався. "Ні до чого доброго ці закони не призвели. Вони лише ускладнили ситуацію", - сказав Кишкар.

У свою чергу, Фірсов зазначив, що саме через порушення домовленостей протилежною стороною (бойовиками - УНІАН), через порушення визначеної дати виборів до органів місцевої влади, які мали пройти за законами України, сталася така ситуація.

"Зараз очевидно, що та сторона, яка не бажала йти на домовленості при підтримці Росії, створювала провокації", - зазначив Фірсов.

За словами Батріна, "не може бути ніяких особливих статусів у межах України". "Ми маємо вести єдину політику, і не потрібен жоден закон для врегулювання ситуації на цій території... Цими законами ми тільки виправдовуємо таким чином ситуацію", - сказав юрист.