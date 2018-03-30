Паливна схема в Міноборони: НАБУ завершило розслідування за розкрадання понад 149 мільйонів гривень

28 березня підозрюваним та їх захисникам відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування щодо посадовців Міністерства оборони за розкрадання понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для потреб Міноборони.

Про це повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Як зазначили в НАБУ, 28 березня 2018 року цим особам та їх захисникам відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Зокрема повідомляється, що заступник міністра оборони, директор та працівник відділу Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони, а також посадова особа Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

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"Фактичний власник комерційного підприємства, що постачало паливо для Міністерства оборони, підозрюється у вчиненні злочину , передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 ККУ", - додали в НАБУ.

В Антикорупційному бюро нагадали, що за даними слідства, на початку 2016 року Комітет із конкурсних торгів МОУ організував процедуру відкритих торгів на закупівлю рідинного палива. За результатом торгів 26 квітня 2016 року Комітет за 14 лотами затвердив до оплати пропозиції одного з учасників торгів як найбільш економічно вигідні. 13 та 18 травня 2016 року між МОУ та переможцем конкурсних торгів було укладено 14 договорів про постачання палива для техніки спеціального призначення за рахунок коштів Державного бюджету України на загальну суму понад 1 млрд грн.

"Відповідно до даних досудового розслідування, впродовж червня-серпня 2016 року за відсутності будь-яких правових підстав для внесення змін до договорів про закупівлю товарів за бюджетні кошти, замовник та постачальник уклали низку додаткових угод, згідно з якими було безпідставно збільшено ціну за одиницю товару в середньому на 16% від початкової ціни. Внаслідок цього на користь постачальника безпідставно та незаконно було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 149 млн 339 тис. грн", - повідомили в НАБУ.

Водночас, в рамках розслідування було прийнято рішення про виділення в окреме провадження матеріалів стосовно двох інших підозрюваних - представника та номінального директора комерційного підприємства, які наразі перебувають у міжнародному розшуку. Детективи НАБУ та прокурори САП подали клопотання про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування (так зване «заочне розслідування») стосовно цих осіб.

Досудове розслідування за даними фактами детективи НАБУ розпочали у вересні 2016 року.

11 жовтня 2017 року НАБУ та САП повідомили про підозру чотирьом посадовцям Міноборони, у тому числі і заступнику міністра. 16 жовтня було затримано власника підприємства, що постачало паливо для МОУ.