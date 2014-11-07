В лавах СБУ виявили зрадника, який у травні впустив бойовиків в Донецький аеропорт

Про це йдеться у повідомленні на сторінці СБУ у Facebook.

СБУ оприлюднила відеозапис з камер відеоспостереження, встановлених у міжнародному аеропорту м. Донецька.

«На відеоматеріалах зафіксовано співробітника УСБ України в Донецькій області, який у травні цього року, використовуючи власну магнітну картку, забезпечив безперешкодне проникнення до адмінбудівлі аеропорту членів терористичної організації «ДНР», у тому числі ватажка батальйону «Восток» О.Ходаковського та так званого міністра «ДНР» О.Бородая»,- зазначається повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 травня на територію Донецького аеропорту увірвалися озброєні бойовики «Донецької народної республіки» з вимогою вивести українських військових з території аеропорту.

27 травня українські силовики взяли під контроль аеропорт в Донецьку. З того дня бойовики не припиняють обстріли аеропорту.